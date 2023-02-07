Военная помощь Нидерландов Украине превысила 1 млрд евро

Нидерланды оказали к настоящему моменту Украине военную помощь более чем на €1 млрд.

Нидерланды оказали к настоящему моменту Украине военную помощь более чем на €1 млрд.

Как передает Report, об этом сообщила в письме парламенту министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

Из документа, опубликованного на сайте главного законодательного органа страны, по состоянию на 24 января общий размер военной помощи, предоставленной после начала вторжения РФ в Украину, "достиг €1,07 млрд". Речь в данном случае идет о самой продукции военного назначения, закупках техники и оборудования для нужд Украины, а также средствах, выделяемых в специализированные фонды.

По словам министра, оказание помощи Украине имеет последствия для готовности ВС Нидерландов, однако на данный момент положение дел остается приемлемым. В долгосрочной же перспективе стране необходим план по пополнению запасов и закупке новой техники. Над ним в настоящее время ведется работа.