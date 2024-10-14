О нас

Военная помощь Киеву от Парижа может превысить €2 млрд в 2024 году

Военная помощь Киеву от Парижа может превысить €2 млрд в 2024 году Военная помощь Франции Украине в 2024 году превысит 2 млрд евро, но не достигнет 3 млрд евро, предусмотренных соглашением о сотрудничестве в области безопасности между двумя странами.
Другие страны
14 октября 2024 г. 22:52
Военная помощь Киеву от Парижа может превысить €2 млрд в 2024 году

Военная помощь Франции Украине в 2024 году превысит 2 млрд евро, но не достигнет 3 млрд евро, предусмотренных соглашением о сотрудничестве в области безопасности между двумя странами.

Как передает Report, об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в ходе слушаний в комиссии по обороне Национального собрания (нижней палаты парламента республики), которые транслировались в соцсети X.

"В начале 2024 года было принято политическое решение, что эта помощь может вырасти до 3 млрд евро. В реальности она превысит 2 млрд евро, но не достигнет 3 млрд евро", - сказал он.

Министр добавил, что увеличение поддержки Киева будет обеспечено в том числе за счет использования доходов от замороженных активов РФ. Таким образом в Париже намерены получить 300 млн евро. Это, по словам главы ведомства, позволит финансировать закупки боеприпасов, самоходных артиллерийских установок Caesar и топлива.

В 2025 году, как отметил Лекорню, Киеву будет передана техника на сумму 700 млн евро.

Напомним, что 16 февраля президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности сроком на 10 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

СМИ: ЕС предложил Британии возобновить участие в миротворческих миссиях
СМИ: ЕС предложил Британии возобновить участие в миротворческих миссиях
14 октября 2024 г. 23:51
ЕС продлит мандат своей военной миссии в Украине на два года
ЕС продлит мандат своей военной миссии в Украине на два года
14 октября 2024 г. 23:40
Сухопутные войска США планируют модернизацию ПВО и вертолетов
Сухопутные войска США планируют модернизацию ПВО и вертолетов
14 октября 2024 г. 22:23
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира воздушных сил ХАМАС в Газе
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира воздушных сил ХАМАС в Газе
14 октября 2024 г. 22:03
Нетаньяху: Израиль продолжит беспощадно бить по Хезболлах по всему Ливану
Нетаньяху: Израиль продолжит "беспощадно" бить по "Хезболлах" по всему Ливану
14 октября 2024 г. 21:37
МИД Индии решил отозвать посла и нескольких дипломатов из Канады
МИД Индии решил отозвать посла и нескольких дипломатов из Канады
14 октября 2024 г. 21:19
ЦАХАЛ обнаружил на юге Ливана 800-метровый бункер Хезболлах
ЦАХАЛ обнаружил на юге Ливана 800-метровый бункер "Хезболлах"
14 октября 2024 г. 20:26
Более 60 дипучреждений Украины за рубежом получили письма о минировании
Более 60 дипучреждений Украины за рубежом получили письма о минировании
14 октября 2024 г. 19:53
Арагчи: Непрямые переговоры Ирана и США приостановлены из-за особой ситуации в регионе
Арагчи: Непрямые переговоры Ирана и США приостановлены из-за особой ситуации в регионе
14 октября 2024 г. 19:43
Зеленский на этой неделе представит план победы Украины в Раде
Зеленский на этой неделе представит план победы Украины в Раде
14 октября 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi