Военная помощь Киеву от Парижа может превысить €2 млрд в 2024 году

Военная помощь Франции Украине в 2024 году превысит 2 млрд евро, но не достигнет 3 млрд евро, предусмотренных соглашением о сотрудничестве в области безопасности между двумя странами.

Военная помощь Франции Украине в 2024 году превысит 2 млрд евро, но не достигнет 3 млрд евро, предусмотренных соглашением о сотрудничестве в области безопасности между двумя странами.

Как передает Report, об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в ходе слушаний в комиссии по обороне Национального собрания (нижней палаты парламента республики), которые транслировались в соцсети X.

"В начале 2024 года было принято политическое решение, что эта помощь может вырасти до 3 млрд евро. В реальности она превысит 2 млрд евро, но не достигнет 3 млрд евро", - сказал он.

Министр добавил, что увеличение поддержки Киева будет обеспечено в том числе за счет использования доходов от замороженных активов РФ. Таким образом в Париже намерены получить 300 млн евро. Это, по словам главы ведомства, позволит финансировать закупки боеприпасов, самоходных артиллерийских установок Caesar и топлива.

В 2025 году, как отметил Лекорню, Киеву будет передана техника на сумму 700 млн евро.

Напомним, что 16 февраля президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности сроком на 10 лет.