Военная полиция РФ в Кобани расположится в 2 км от границы с Турцией

База российской военной полиции в окрестностях сирийского Кобани (Айн-эль-Араб) расположена в 2 км от границы с Турцией, рассказал журналистам представитель командования группировки российских войск в Сирии Игорь Серицкий, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно достигнутым договоренностям между главами Российской Федерации и Турецкой Республики [Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом], с полудня 23 октября подразделения военной полиции РФ приступили к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы.

В зоне патрулирования находится в том числе город Айн-эль-Араб, так далеко за Евфратом наши военные полицейские еще не были. База располагается на погранзаставе в нескольких километрах от Айн-эль-Араба и в двух километрах от турецкой территории. С нее хорошо просматриваются как сама граница, так и окрестности города", - сказал Серицкий.

Он отметил, что база находится на господствующей высоте и оборудована в том числе вышкой связи. Отсюда российские военные полицейские вместе с сирийскими пограничниками будут контролировать вывод из приграничной зоны курдских формирований.