Военная полиция обезвредила взрывное устройство в аэропорту Бразилиа

Военная полиция Бразилиа перехватила и обезвредила самодельное взрывное устройство на подъезде к столичному аэропорту.

Военная полиция Бразилиа перехватила и обезвредила самодельное взрывное устройство на подъезде к столичному аэропорту.

Как передает Report , об этом сообщает газета Globo со ссылкой на правоохранителей.

Речь идет о коробке, которую поместили на грузовик с топливом, направлявшийся в сторону аэропорта. Водитель грузовика увидел коробку, она показалась ему подозрительной, и он вызвал военную полицию. "Полиция прибыла на место и оцепила его. На первый взгляд, это динамитная шашка с часовым механизмом", - приводит издание слова пресс-секретаря столичной полиции Мишелу Буэну.

Как уточняется, саперы обезвредили устройство, которое затем направили на экспертизу в институт криминалистики. Движение в сторону аэропорта ограничено. По данным обслуживающей аэропорт управляющей компании, инцидент не повлиял на его работу.