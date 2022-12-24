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Военная полиция обезвредила взрывное устройство в аэропорту Бразилиа

Военная полиция обезвредила взрывное устройство в аэропорту Бразилиа Военная полиция Бразилиа перехватила и обезвредила самодельное взрывное устройство на подъезде к столичному аэропорту.
Другие страны
24 декабря 2022 г. 23:42
Военная полиция обезвредила взрывное устройство в аэропорту Бразилиа

Военная полиция Бразилиа перехватила и обезвредила самодельное взрывное устройство на подъезде к столичному аэропорту.

Как передает Report, об этом сообщает газета Globo со ссылкой на правоохранителей.

Речь идет о коробке, которую поместили на грузовик с топливом, направлявшийся в сторону аэропорта. Водитель грузовика увидел коробку, она показалась ему подозрительной, и он вызвал военную полицию. "Полиция прибыла на место и оцепила его. На первый взгляд, это динамитная шашка с часовым механизмом", - приводит издание слова пресс-секретаря столичной полиции Мишелу Буэну.

Как уточняется, саперы обезвредили устройство, которое затем направили на экспертизу в институт криминалистики. Движение в сторону аэропорта ограничено. По данным обслуживающей аэропорт управляющей компании, инцидент не повлиял на его работу.

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