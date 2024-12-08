Военная поддержка США Украины с 2022 года превысила $62 млрд

Соединенные Штаты с начала российско-украинской войны поставили Киеву военной помощи на $62 млрд.

Соединенные Штаты с начала российско-украинской войны поставили Киеву военной помощи на $62 млрд.

Как передает Report , об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Общий объем поддержки в сфере безопасности, предоставленный Украине с февраля 2022 превышает $62 млрд", - сказал он на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

Остин добавил, что другие союзники Украины предоставили киевским властям за тот же период порядка $57 млрд. Таким общий объем военной поддержки, предоставленной киевским властям, составляет порядка $119 млрд.

Глава Пентагона подтвердил, что новый пакет военный помощи Украины составит около $1 млрд, в него помимо прочего войдут ракеты для систем залпового огня HIMARS, а также беспилотники.