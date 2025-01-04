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Военная хунта Мьянмы освободит около 6 тысяч заключенных

Военная хунта Мьянмы освободит около 6 тысяч заключенных Военное правительство Мьянмы освободит 5 864 заключенных, включая 180 иностранцев, по амнистии, приуроченной ко Дню независимости страны.
Другие страны
4 января 2025 г. 10:52
Военная хунта Мьянмы освободит около 6 тысяч заключенных

Военное правительство Мьянмы освободит 5 864 заключенных, включая 180 иностранцев, по амнистии, приуроченной ко Дню независимости страны.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Мьянмы.

Мьянма охвачена беспорядками с начала 2021 года, когда военные свергли избранное гражданское правительство и жестоко подавили продемократические протесты, вызвав общенациональное вооруженное восстание.

Среди тех, кого хунта до сих пор держит в тюрьме, - бывшая руководительница страны, нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи.

79-летняя женщина отбывает 27-летний срок заключения, связанный с 14 уголовными обвинениями - от подстрекательства и фальсификации выборов до коррупции. По словам ее адвокатов, она отрицает все обвинения.

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