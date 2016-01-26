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    Военная больница в Сан-Диего сообщает о стрелке на своей территории

    Очевидцы слышали из здания звуки стрельбы

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ На территории военно-морского госпиталя в американском Сан-Диего замечен вооруженный человек, говорится на странице учреждения в "Фейсбуке", информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    "Как сообщается, в здании номер 26 на территории военно-морского медицинского центра Сан-Диего замечен активный стрелок. Всем находящимся в здании рекомендуется бежать, прятаться, или противостоять стрелку", - говорится в сообщении.

    Как сообщают местные СМИ, очевидцы слышали из здания звуки стрельбы. На место происшествия прибыла полиция.

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