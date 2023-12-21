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Военная база США в Ираке подверглась ракетному удару

Военная база США в Ираке подверглась ракетному удару Ракетный удар нанесен по военной базе США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар.
Другие страны
21 декабря 2023 г. 06:17
Военная база США в Ираке подверглась ракетному удару

Ракетный удар нанесен по военной базе США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) на своей странице в соцсети Х.

"По авиабазе Аль-Асад в Ираке была выпущена 122-мм ракета - пострадавших и повреждений нет", - рассказали в СЕНТКОМ.

Там также сообщили, что объединенная совместная оперативная группа (операция "Непоколебимая решимость") обнаружила точку запуска ракеты и передала ее иракским силам безопасности (ИРБ), которые прибыли на место для расследования. В результате иракские силовики захватили бортовой грузовик, модифицированный для запуска до пяти ракет калибра 122 мм, который находился на месте происшествия, добавили в командовании ВС США.

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