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Военная база США в Ираке подверглась ракетному удару

​Военная база США в Ираке подверглась ракетному удару

Ракетная атака совершена на военную базу на севере Ирака.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники в силах безопасности сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, на базе дислоцированы американские военнослужащие.

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