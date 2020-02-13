​Военная база США в Ираке подверглась ракетному удару

Ракетная атака совершена на военную базу на севере Ирака.
Как передает Report, об этом со ссылкой на источники в силах безопасности сообщил телеканал Sky News Arabia.
По его данным, на базе дислоцированы американские военнослужащие.
Ракетная атака совершена на военную базу на севере Ирака.
Как передает Report, об этом со ссылкой на источники в силах безопасности сообщил телеканал Sky News Arabia.
По его данным, на базе дислоцированы американские военнослужащие.
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