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Военная база на западе Ирака подверглась ракетной атаке

Военная база на западе Ирака подверглась ракетной атаке Иракские системы ПВО перехватили не менее пяти ракет, которые были направлены на расположенную в западной провинции Анбар военную базу Айн-аль-Асад, использовавшуюся ранее войсками международной коалиции во главе с США.
Другие страны
5 января 2022 г. 23:12
Военная база на западе Ирака подверглась ракетной атаке

Иракские системы ПВО перехватили не менее пяти ракет, которые были направлены на расположенную в западной провинции Анбар военную базу Айн-аль-Асад, использовавшуюся ранее войсками международной коалиции во главе с США.

Как передает Report, об этом сообщило Национальное иракское информационное агентство.

Уточняется, что ракеты были сбиты примерно в 2 км от военной базы. О пострадавших или разрушениях в указанном регионе информации не поступало.

В последние два дня системы ПВО арабской республики предотвратили уже несколько атак беспилотников и ракетных обстрелов по базе Айн-аль-Асад, а также по военному лагерю "Виктория", который находится на территории международного аэропорта Багдада.

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Версия на азербайджанском языке İraqda ABŞ əsgərləri raket hücumuna məruz qalıb

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