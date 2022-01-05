Военная база на западе Ирака подверглась ракетной атаке

Иракские системы ПВО перехватили не менее пяти ракет, которые были направлены на расположенную в западной провинции Анбар военную базу Айн-аль-Асад, использовавшуюся ранее войсками международной коалиции во главе с США.

Иракские системы ПВО перехватили не менее пяти ракет, которые были направлены на расположенную в западной провинции Анбар военную базу Айн-аль-Асад, использовавшуюся ранее войсками международной коалиции во главе с США.

Как передает Report, об этом сообщило Национальное иракское информационное агентство.

Уточняется, что ракеты были сбиты примерно в 2 км от военной базы. О пострадавших или разрушениях в указанном регионе информации не поступало.

В последние два дня системы ПВО арабской республики предотвратили уже несколько атак беспилотников и ракетных обстрелов по базе Айн-аль-Асад, а также по военному лагерю "Виктория", который находится на территории международного аэропорта Багдада.