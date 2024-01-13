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Военная база хуситов на берегу Красного моря подверглась воздушной атаке

Военная база хуситов на берегу Красного моря подверглась воздушной атаке Сегодня утром, 13 января, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские войска атаковали радиолокационную станцию хуситов в Сане.
Другие страны
13 января 2024 г. 22:28
Военная база хуситов на берегу Красного моря подверглась воздушной атаке

Военно-морская база хуситов в портовом городе Ходейда, расположенного на берегу Красного моря, подверглась новому обстрелу после того, как с базы была запущена ракета в южную часть Красного моря.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники в Йемене.

Сегодня утром, 13 января, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские войска атаковали радиолокационную станцию хуситов в столице Йемена Сане.

СМИ отмечали о звуках взрывов в Сане, у авиабазы Аль-Дайлами, портового города Ходейда, а также об атаках у береговых радаров и пунктов мониторинга.

Новый удар был нанесен спустя сутки после того, как США и Великобритания атаковали 60 объектов Йемена, включая радары, системы противовоздушной обороны, а также склады и места запуска беспилотников и ракет. Хуситы сообщали, что в результате обстрелов погибли пять военных.

Британские и американские власти утверждают, что атака стала ответом на участившиеся с декабря 2023 года обстрелы международных судов в Красном море. Хуситы объявили о намерении атаковать суда в случае их связи с Израилем, тем самым поддерживая палестинское движение ХАМАС.

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