Военная база хуситов на берегу Красного моря подверглась воздушной атаке

Сегодня утром, 13 января, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские войска атаковали радиолокационную станцию хуситов в Сане.

Военно-морская база хуситов в портовом городе Ходейда, расположенного на берегу Красного моря, подверглась новому обстрелу после того, как с базы была запущена ракета в южную часть Красного моря.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники в Йемене.

Сегодня утром, 13 января, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские войска атаковали радиолокационную станцию хуситов в столице Йемена Сане.

СМИ отмечали о звуках взрывов в Сане, у авиабазы Аль-Дайлами, портового города Ходейда, а также об атаках у береговых радаров и пунктов мониторинга.

Новый удар был нанесен спустя сутки после того, как США и Великобритания атаковали 60 объектов Йемена, включая радары, системы противовоздушной обороны, а также склады и места запуска беспилотников и ракет. Хуситы сообщали, что в результате обстрелов погибли пять военных.

Британские и американские власти утверждают, что атака стала ответом на участившиеся с декабря 2023 года обстрелы международных судов в Красном море. Хуситы объявили о намерении атаковать суда в случае их связи с Израилем, тем самым поддерживая палестинское движение ХАМАС.