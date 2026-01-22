Военком НАТО: Никаких указаний по подготовке соглашения по Гренландии не поступало

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Драгоне отметил, что рамочное соглашение по Гренландии, о котором сообщил президент США Дональд Трамп, находится лишь на стадии переговоров.

    Как передает Report, об этом он сказал в Брюсселе на пресс-конференции по завершении заседания Военного комитета с участием главнокомандующих Вооруженными силами стран-членов альянса.

    При этом Драгоне выразил готовность следовать указаниям, если таковые будут, для обеспечения военного компонента соглашения.

    "Что ж, мы находимся на очень ранней стадии (переговорного процесса по соглашению - ред.). Конечно, мы знаем, что были установлены рамки (соглашения) между Гренландией, Данией и США, но мы все еще ждем указаний. После этого мы начнем заниматься своим делом, то есть военным планированием и придерживаться указаний, которые мы еще должны получить", - сказал Драгоне.

    Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) генерал Алексус Гринкевич рассказал журналистам о том, как сказалось на военном сотрудничестве напряженная ситуация между союзниками из-за территориальных претензий США на Гренландию: "По этому вопросу я бы охарактеризовал нашу сессию на этой неделе как полностью сосредоточенную на том, на чем должны сосредоточиться военные лидеры, а именно на обеспечении обороны и сдерживания евроатлантического региона. И мы едины в этом. Мы остаемся сильными в этом. И, конечно, осознаем, что политические дискуссии продолжаются, но в них, по полученной нами информации, никогда не было военного подтекста".

    По словам Гринкевича, союзники остаются "сильными, едиными и готовыми".

