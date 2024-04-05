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Военачальники США и Китая возобновили диалог по вопросам безопасности

Военачальники США и Китая возобновили диалог по вопросам безопасности Американские и китайские военачальники впервые практически за два года провели переговоры по теме безопасности в воздухе и на море.
Другие страны
5 апреля 2024 г. 22:12
Военачальники США и Китая возобновили диалог по вопросам безопасности

Американские и китайские военачальники впервые практически за два года провели переговоры по теме безопасности в воздухе и на море.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу Associated Press.

По данным агентства, встречи состоялись в среду и в четверг на Гавайях в рамках процесса налаживания контактов и снижения напряженности между сторонами.

Встреча по безопасности на море была посвящена вопросу о потенциально опасных инцидентах с участием американских и китайских военных. В ней приняли участие около 20 высокопоставленных военнослужащих и гражданских лиц с обеих сторон.

По информации агентства, делегации включали представителей Индо-Тихоокеанского командования ВС США, Тихоокеанского флота ВМС США, Тихоокеанских военно-воздушных сил, а также Народно-освободительной армии Китая.

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