Военачальники США и Китая возобновили диалог по вопросам безопасности

Американские и китайские военачальники впервые практически за два года провели переговоры по теме безопасности в воздухе и на море.
Как передает Report, об этом сообщает в пятницу Associated Press.
По данным агентства, встречи состоялись в среду и в четверг на Гавайях в рамках процесса налаживания контактов и снижения напряженности между сторонами.
Встреча по безопасности на море была посвящена вопросу о потенциально опасных инцидентах с участием американских и китайских военных. В ней приняли участие около 20 высокопоставленных военнослужащих и гражданских лиц с обеих сторон.
По информации агентства, делегации включали представителей Индо-Тихоокеанского командования ВС США, Тихоокеанского флота ВМС США, Тихоокеанских военно-воздушных сил, а также Народно-освободительной армии Китая.