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    Военачальники США и Турции обсудили ситуацию в Сирии

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд в пятницу провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Турции генералом Хулуси Акаром, они обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с группировкой ИГИЛ. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель КНШ полковник Патрик Райдер.

    "Военачальники продолжили их непрекращающийся диалог касательно Сирии, включая нанесение окончательного поражения ИГ. США и Турция поддерживают прочные отношения между военными двух стран в качестве ключевых членов НАТО", - сказал он.

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