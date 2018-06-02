Военачальники США и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд в пятницу провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Турции генералом Хулуси Акаром, они обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с группировкой ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель КНШ полковник Патрик Райдер.

"Военачальники продолжили их непрекращающийся диалог касательно Сирии, включая нанесение окончательного поражения ИГ. США и Турция поддерживают прочные отношения между военными двух стран в качестве ключевых членов НАТО", - сказал он.