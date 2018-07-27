Водопад, появившийся на небоскребе, напугал местных жителей в Китае - ВИДЕО

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Жители города Гуйян на юго-западе Китая стали необычным образом реагировать на пуск одного из самых высоких искусственных водопадов мира, расположенного на высотном здании Liebian Building.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, люди стали сообщать в СМИ о масштабной утечке воды в одном из небоскребов, но на самом деле стометровый поток воды на одной из сторон здания – водопад, который планируют включать только по особым случаям.

Также издание сообщает, что расходы на электричество, затрачиваемое для подъема воды, составляют более ста долларов США в час.