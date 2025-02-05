О нас

Водолазы обнаружили тела всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Водолазы обнаружили тела всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне Спасатели смогли обнаружить и извлечь из воды останки всех 67 погибших в авиакатастрофе в американской столице.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 02:55
Водолазы обнаружили тела всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Спасатели смогли обнаружить и извлечь из воды останки всех 67 погибших в авиакатастрофе в американской столице.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS.

Оставшиеся тела были обнаружены при подъеме хвостовой и носовой частей самолета со дна реки Потомак.

К настоящему времени специалисты смогли идентифицировать останки 66 жертв.

Напомним, что 29 января вертолет с тремя военными и самолет, на борту которого были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, столкнулись близ аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Обломки самолета и вертолета упали в Потомак, в авиакатастрофе никто не выжил.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
3 февраля 2025 г. 23:01
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
31 января 2025 г. 16:36
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
3 февраля 2025 г. 22:59
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
31 января 2025 г. 14:19
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi