Водолазы обнаружили тела всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Спасатели смогли обнаружить и извлечь из воды останки всех 67 погибших в авиакатастрофе в американской столице.
Как передает
Оставшиеся тела были обнаружены при подъеме хвостовой и носовой частей самолета со дна реки Потомак.
К настоящему времени специалисты смогли идентифицировать останки 66 жертв.
Напомним, что 29 января вертолет с тремя военными и самолет, на борту которого были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, столкнулись близ аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Обломки самолета и вертолета упали в Потомак, в авиакатастрофе никто не выжил.