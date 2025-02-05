Водолазы обнаружили тела всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Спасатели смогли обнаружить и извлечь из воды останки всех 67 погибших в авиакатастрофе в американской столице.

Спасатели смогли обнаружить и извлечь из воды останки всех 67 погибших в авиакатастрофе в американской столице.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CBS.

Оставшиеся тела были обнаружены при подъеме хвостовой и носовой частей самолета со дна реки Потомак.

К настоящему времени специалисты смогли идентифицировать останки 66 жертв.

Напомним, что 29 января вертолет с тремя военными и самолет, на борту которого были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, столкнулись близ аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Обломки самолета и вертолета упали в Потомак, в авиакатастрофе никто не выжил.