Водолазы начали поднимать тела погибших в катастрофе под Москвой

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Столкнувшиеся над Истринским водохранилищем в Подмосковье вертолет и гидроплан упали на 13-метровую глубину. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, информирует Report со ссылкой на Lenta.Ru.

По его словам, место падения определено. Упавшие воздушные суда лежат на дне в пяти метрах друг от друга.

В пресс-службе областного управления МЧС сообщили, что четыре водолазные группы из специалистов Центра «Лидер» начали погружения, чтобы исследовать дно. Им удалось поднять на поверхность тело одного погибшего.

Столкновение гидроплана и вертолета Robinson 44 произошло в субботу, 8 августа, в 20:06 по московскому времени над водохранилищем возле населенного пункта Лечищево. Вскоре после ЧП спасатели извлекли из воды несовершеннолетнюю девочку, однако реанимировать ее не удалось.

Таким образом, количество подтвержденных жертв аварии достигло двух. Между тем, по данным следствия, их число может вырасти до восьми или девяти.

По факту столкновения воздушных судов возбуждено уголовное дело. На месте происшествия открыт оперативный штаб, ситуацию взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По свидетельствам очевидцев, виновником катастрофы стал пилот самолета, выполнявший опасные маневры. Также рассматривается версия отказа двигателя гидросамолета.