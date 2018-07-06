Водолаз погиб при спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В таиландской пещере Тхам Луанг, где остается запертой юношеская футбольная команда, погиб водолаз, передает Report со ссылкой на Росблат.

Погибший был волонтером, военным в отставке. Причиной смерти стала нехватка воздуха в акваланге. Мужчина погиб, когда уже возвращался с задания.

Напомним, что юниоры и их тренер застряли в пещере 23 июня после того, как ливневые дожди затопили вход. Всех обнаружили живыми 2 июля.

Детей и наставника пока нельзя не эвакуировать - вода не идет на спад. Дайверы доставляют в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом, чтобы дети и их наставник не задохнулись.