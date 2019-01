Водителя врезавшегося в остановку в Оттаве автобуса арестовали - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Водитель врезавшегося в остановку в Оттаве автобуса "по определенным соображениям" арестована.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил шеф городской полиции Шарль Бордело.

Двухэтажный рейсовый автобус наехал на остановку в Оттаве в пятницу, три человека погибли, 14 человек были госпитализированы в критическом состоянии, еще 11 в тяжелом. Водитель была задержана, ее допросят.

"Определенные соображения заставили нас арестовать водителя. Я не могу сообщить деталей", - сказал Бордело.

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Три человек погибли и 23 пострадали в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили на пресс-конференции мэр Джим Уотсон и шеф городской полиции Шарль Бордело.

"Двадцать три человека пострадали, три человека получили смертельные травмы", - сказал руководитель полиции. Трансляцию пресс-конференции ведут онлайн местные СМИ.

Мэр уточнил, что два человека погибли внутри автобуса, один на остановке. Он также рассказал, что верхний уровень автобуса был поврежден, несколько находившихся там людей некоторые время были заблокированы.

Водитель была задержана, ее допросят, полиция также призывает очевидцев связаться с правоохранителями.

Представитель транспортной службы уточнил, что замечаний к техническому обслуживанию автобуса не было.

