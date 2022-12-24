Водителя обвиняют в изнасиловании дипломата миссии ЕС в Египте

Египтянину, который работает водителем, предъявили обвинение в изнасиловании дипломата миссии Евросоюза в Каире.

Египтянину, который работает водителем, предъявили обвинение в изнасиловании дипломата миссии Евросоюза в Каире.

Как передает Report , об этом передает телеканал Sada el-Balad.

Каирский уголовный суд займется рассмотрением дела в субботу. Прокуратура центра Каира предъявила мужчине обвинения в связи с двумя эпизодами. По утверждению обвинения, в центральном районе Замалек он изнасиловал сотрудницу миссии Евросоюза в Каире, угрожая ей.

Кроме этого, другом центральном районе Каср-ан-Нил он домогался до преподавательницы танцев из Италии, но ей удалось криками привлечь внимание окружающих, которые задержали насильника до прибытия полиции.

Отметим, что в Египте за изнасилование, согласно действующему законодательству, грозит до 15 лет лишения свободы.