Водители Uber и Lyft анонсировали масштабную забастовку в США

Тысячи водителей агрегаторов такси Uber и Lyft, а также сервиса для доставки еды DoorDash проведут забастовку в США в День святого Валентина — 14 февраля — из-за несогласия с уровнем оплаты труда.

Тысячи водителей агрегаторов такси Uber и Lyft, а также сервиса для доставки еды DoorDash проведут забастовку в США в День святого Валентина — 14 февраля — из-за несогласия с уровнем оплаты труда.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, это первая акция протеста водителей Uber и Lyft с 2019 года.

Водители планируют не только бойкотировать заказы, но и организовать пикет возле офисов Uber и зданий аэропортов по всей территории США. С поддержкой забастовки выступило движение "Справедливость для работников сервисов", представляющее около 130 тыс. водителей и сотрудников служб доставки. Водители, входящие в движение, намерены бойкотировать заказы на поездки в аэропорты в 10 городах США с 11:00 до 13:00 по местному времени.

По данным Gridwise, который анализирует данные о мобильности рабочих мест, в 2023 году среднемесячный валовой заработок водителей Uber упал на 17,1%, а у водителей Lyft — на 2,5%. При этом в обеих компаниях заявили, что постоянно работают над улучшением условий для водителей. В Uber также отметили, что зарплаты водителей остаются на высоком уровне, и большинство из них удовлетворены размером заработной платы. По данным на четвертый квартал 2023 года, водители Uber зарабатывали в среднем $33 в час.