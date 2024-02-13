О нас

Водители Uber и Lyft анонсировали масштабную забастовку в США

Водители Uber и Lyft анонсировали масштабную забастовку в США Тысячи водителей агрегаторов такси Uber и Lyft, а также сервиса для доставки еды DoorDash проведут забастовку в США в День святого Валентина — 14 февраля — из-за несогласия с уровнем оплаты труда.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 05:26
Водители Uber и Lyft анонсировали масштабную забастовку в США

Тысячи водителей агрегаторов такси Uber и Lyft, а также сервиса для доставки еды DoorDash проведут забастовку в США в День святого Валентина — 14 февраля — из-за несогласия с уровнем оплаты труда.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, это первая акция протеста водителей Uber и Lyft с 2019 года.

Водители планируют не только бойкотировать заказы, но и организовать пикет возле офисов Uber и зданий аэропортов по всей территории США. С поддержкой забастовки выступило движение "Справедливость для работников сервисов", представляющее около 130 тыс. водителей и сотрудников служб доставки. Водители, входящие в движение, намерены бойкотировать заказы на поездки в аэропорты в 10 городах США с 11:00 до 13:00 по местному времени.

По данным Gridwise, который анализирует данные о мобильности рабочих мест, в 2023 году среднемесячный валовой заработок водителей Uber упал на 17,1%, а у водителей Lyft — на 2,5%. При этом в обеих компаниях заявили, что постоянно работают над улучшением условий для водителей. В Uber также отметили, что зарплаты водителей остаются на высоком уровне, и большинство из них удовлетворены размером заработной платы. По данным на четвертый квартал 2023 года, водители Uber зарабатывали в среднем $33 в час.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
10 февраля 2024 г. 13:32
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
10 февраля 2024 г. 13:05
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 11:02
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
8 февраля 2024 г. 13:17
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
10 февраля 2024 г. 12:42
Сформирован новый состав правительства Казахстана
Сформирован новый состав правительства Казахстана
6 февраля 2024 г. 16:23
Комиссар ЕС по политике добрососедства поздравил президента Ильхама Алиева с переизбранием
Комиссар ЕС по политике добрососедства поздравил президента Ильхама Алиева с переизбранием
9 февраля 2024 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi