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Водители грузовиков в США готовят акци протеста против обязательной вакцинации

Водители грузовиков в США готовят акци протеста против обязательной вакцинации Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предупредило правоохранительные органы о подготовке в стране водителями грузовиков протестов против обязательной вакцинации от нового коронавируса в поддержку аналогичного движения в Канаде.
Другие страны
10 февраля 2022 г. 09:25
Водители грузовиков в США готовят акци протеста против обязательной вакцинации

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предупредило правоохранительные органы о подготовке в стране водителями грузовиков протестов против обязательной вакцинации от нового коронавируса в поддержку аналогичного движения в Канаде.

Как передaет Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета The Hill.

"[МВБ] получило сообщения о том, что водители грузовиков потенциально планируют блокировать дороги в крупнейших городах США в знак протеста против в том числе обязательной вакцинации", - цитирует издание соответствующий меморандум МВБ. По данным ведомства, протесты могут начаться в Калифорнии в середине февраля, оттуда колонна грузовиков направится в Вашингтон, а водители из Канады могут к ней присоединиться.

"Если сотни грузовиков соберутся в крупном мегаполисе, существует вероятность серьезного нарушения работы транспорта, работы федерального правительства, работы коммерческих объектов и аварийных служб из-за пробок и возможных ответных протестов", - полагают в МВБ.

В полиции Вашингтона сообщили, что знают о потенциальных акциях, "которые могут иметь место в столичном регионе <...> 1 марта", однако на данный момент никаких официальных заявок на проведение подобных мероприятий правоохранительные органы не получали. "Как и всегда <...>, полиция будет следить, проводить оценку и планирование соответствующим образом", - добавил представитель полиции.

Акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.

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Версия на английском языке US truck drivers preparing protests over vaccine mandates

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