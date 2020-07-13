Водитель утопил автобус с пассажирами в Китае из-за "недовольства жизнью"

Водитель автобуса в китайской провинции Гуйчжоу намеренно утопил автобус с людьми в водохранилище из-за материальных трудностей

Водитель автобуса в китайской провинции Гуйчжоу намеренно утопил автобус с людьми в водохранилище из-за материальных трудностей и "недовольства жизнью". Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в , местной полиции.

"Расследование показало, что подозреваемый в совершении преступления водитель по имении Чжан, из-за неудовлетворенности жизнью и недовольства сносом арендуемого жилья, для создания резонанса, совершил преступление", — заявили правоохранители.

Катастрофа произошла 7 июля около 11.45 по местному времени. 52-летний водитель, который предварительно употребил алкоголь, во время езды по трассе резко сбавил скорость, снес дорожное ограждение и направил автобус в воду. В результате этого погиб 21 человек и еще 15 пострадали.

Расследование инцидента продолжается.