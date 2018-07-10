Водитель Трампа подал в суд из-за невыплаты сверхурочных

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Водитель президента CША Ноэль Синтрон обратился в суд из- за того, что компания Trump Organization в течение многих лет не оплачивала его сверхурочную работу, сообщает Report со ссылкой на CNBC.

Как отмечается, Синтрон работал на президента США Дональда Трампа более 25 лет. Количество его рабочих часов колебалось от 50 до 55 в неделю. При этом, в соответствии с законодательством США, если человек работает больше 40 часов в неделю, за каждый последующий час он должен получать плату в 1,5 раза больше, чем обычная часовая ставка.

Водитель также пожаловался, что ему не повышали зарплату с 2010 года. В настоящее время Синтрон пытается добиться справедливости через суд.