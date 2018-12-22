Еще один водитель погиб во Франции в результате блокады дороги "желтыми жилетами"

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Водитель погиб после того, как врезался в грузовик, остановившийся из-за блокады "желтых жилетов" дороги в городе Перпиньян (департамент Восточные Пиренеи, юг страны).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Как указывается, инцидент произошел в пятницу вечером, 36-летний водитель погиб на месте аварии. После случившегося "желтые жилеты" сразу же прекратили блокаду дороги. "Погибший водитель стал десятой жертвой, связанной с действиями движения", - подчеркивает телеканал.

Манифестации "желтых жилетов", протестующих против роста цен и увеличения налогов, проходят во Франции с 17 ноября.