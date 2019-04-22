Во взрывах на Шри-Ланке погибли 30 граждан из 13 стран

Число иностранных граждан, погибших в серии взрывов, которые прогремели на Шри-Ланке в минувшее воскресенье, составило 30 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник МИД этого островного государства на официальном сайте.

По информации ведомства, среди погибших граждане Бангладеш (1 человек), Китая (2 человека), Индии (8 человек), Франции (1 человек), Японии (1 человек), Нидерландов (1 человек), Португалии (1 человек), Саудовской Аравии (2 человека), Испании (1 человек), Турции (2 человека), Великобритании (6 человек), а также два человека, имеющих американское и британское гражданство и два человека, имеющие гражданство Шри-Ланки и Австралии.

Кроме этого еще 14 иностранных граждан, пропавших без вести, могут оставаться в числе неопознанных жертв. Еще 17 иностранцев ранены при терактах и проходят лечение в больницах Коломбо.