Во втором туре выборов президента Румынии встретятся Чолаку и Ласкони

Лидер Социал-демократической партии Румынии, премьер-министр Марчел Чолаку и член правоцентристской партии "Союз за спасение Румынии" Елена Ласкони встретятся во втором туре выборов главы государства.

Лидер Социал-демократической партии Румынии, премьер-министр Марчел Чолаку и член правоцентристской партии "Союз за спасение Румынии" Елена Ласкони встретятся во втором туре выборов главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных экзитполов Центра городской и региональной социологии на 23:00 по бакинскому времени.

Согласно информации, в первом туре выборов Чолаку набрал 25% голосов, а Ласкони - 18,1% голосов.

Явка на выборах составила 52,41% зарегистрированных избирателей.

Поскольку для избрания в первом туре кандидату в президенты было необходимо набрать минимум 50% плюс 1 голос зарегистрированных избирателей, 8 декабря пройдет второй тур выборов, в котором примут участие Чолаку и Ласкони.