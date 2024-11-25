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Во второй тур президентских выборов в Румынии вышли независимый кандидат и социал-демократ

Во второй тур президентских выборов в Румынии вышли независимый кандидат и социал-демократ Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску вышел в лидеры первого тура выборов, состоявшихся в стране в воскресенье, он заручился поддержкой 22,93% голосов избирателей.
Другие страны
25 ноября 2024 г. 11:51
Во второй тур президентских выборов в Румынии вышли независимый кандидат и социал-демократ

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску вышел в лидеры первого тура выборов, состоявшихся в стране в воскресенье, он заручился поддержкой 22,93% голосов избирателей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом приводит в понедельник румынское телевидение окончательные данные, опубликованные Центральным избирательным бюро страны.

Второе место с 19,16% голосов избирателей занял премьер-министр Марчел Чолаку (Социал-демократическая партия). Он совсем ненамного опередил представительницу либерал-консервативной партии "Союз спасения Румынии" Елену Ласкони, за которую отдали голоса 19,13% избирателей. При этом вопрос о том, кто будет бороться с Джорджеску во втором туре, который состоится 8 декабря, оставался интригой вплоть до оглашения официальных окончательных данных.

Между тем, крайнее удивление в румынских политических кругах вызвало само лидерство Джорджеску, поскольку фаворитами в преддверии выборов считали Чолаку и Ласкони. Эти же кандидаты выходили во второй тур и по данным опросов на выходах с избирательных участков, которые были оглашены сразу по завершении голосования.

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