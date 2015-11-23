Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что во вторник состоится заключительная встреча между Ираном и МАГАТЭ перед обнародованием итогового доклада МАГАТЭ по военным аспектам иранской ядерной программы (PMD), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В соответствии с "дорожной картой", подписанной Ираном и МАГАТЭ в июле, две стороны проведут итоговую встречу в Вене 24 ноября", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь МАГАТЭ Фредрик Даль, не уточнив, на каком уровне пройдет встреча.

Ранее иранское агентство TASNIM сообщило, что для встречи с гендиректором МАГАТЭ Юкия Амано в Вену прибудет замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавляющий специальную группу по реализации июльских договоренностей между Ираном и "шестеркой" международных посредников.