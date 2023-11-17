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Во всеобщей забастовке в Италии приняли участие 70% транспортников

Во всеобщей забастовке в Италии приняли участие 70% транспортников Профсоюзы - Всеобщая итальянская конфедерация труда (CGIL) и Итальянский союз труда (Uil), организовавшие в Италии всеобщую забастовку, утверждают, что к протестной акции присоединились 70% работников транспортного сектора страны. При этом, по их утвержде
Другие страны
17 ноября 2023 г. 19:57
Во всеобщей забастовке в Италии приняли участие 70% транспортников

Профсоюзы - Всеобщая итальянская конфедерация труда (CGIL) и Итальянский союз труда (Uil), организовавшие в Италии всеобщую забастовку, утверждают, что к протестной акции присоединились 70% работников транспортного сектора страны. При этом, по их утверждению, на манифестацию в центре Рима собрались 60 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

И это несмотря на то, что специальным распоряжением министра транспорта и инфраструктуры, вице-премьера Маттео Сальвини длительность забастовки сотрудников транспортного сектора, включающего железные дороги и наземный городской транспорт, а также метро, была сокращена с планируемых 8 часов до 4 часов - с 9.00 до 13.00 по местному времени. Министр выразил удовлетворение, что смог гарантировать передвижение миллионам итальянцев. Представители оппозиции и профсоюзы обвинили правительство в попытке ущемления права на забастовку и социальный протест.

Главная причина забастовки - протесты против правительственного проекта бюджета, который, как утверждают профсоюзы и оппозиция, предусматривает сокращение финансирования соцсферы и не учитывает интересы трудящихся. Как отметила премьер Италии Джорджа Мелони, профсоюзы объявили о намерении бастовать еще до того, как проект бюджета был представлен.

Восьмичасовую забастовку проводит целый ряд работников госсферы, включая школы и медучреждения. При этом почти полностью остановлена работа портов, стачку поддержали 80% работников отрасли логистики, сообщают профсоюзы. Они обещают продолжать акции протеста и антиправительственные манифестации, до конца года уже запланировано несколько акций в разных городах.

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