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Во всём Судане отключилось электричество

© Al-Arabia

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Судане по всей стране произошло отключение электричества.

Как передаёт Report со ссылкой на «Известия», об этом сообщает телеканал Al-Arabia.

По информации министерства водных ресурсов, ирригации и электроэнергии страны, специалисты приступили к восстановлению работы энергосистемы.

Полное отключение электроэнергии в Судане стало третьим с прошлого года.

Напомним, что в середине января в Судане прошли протесты, в ходе которых погибли десятки человек.

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