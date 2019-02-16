Во всём Судане отключилось электричество

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Судане по всей стране произошло отключение электричества.
Как передаёт Report со ссылкой на «Известия», об этом сообщает телеканал Al-Arabia.
По информации министерства водных ресурсов, ирригации и электроэнергии страны, специалисты приступили к восстановлению работы энергосистемы.
Полное отключение электроэнергии в Судане стало третьим с прошлого года.
Напомним, что в середине января в Судане прошли протесты, в ходе которых погибли десятки человек.
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