Во всех учебных заведениях Ливана во вторник приостановят занятия

В связи с бомбардировками ВС Израиля на юге Ливана во вторник занятия во всех учебных заведениях страны будут приостановлены.

В связи с бомбардировками ВС Израиля на юге Ливана во вторник занятия во всех учебных заведениях страны будут приостановлены.

Как передает Report, об этом cообщают зарубежные СМИ.

"Министр здравоохранения Ливана Аббас Аль-Халяби заявил о закрытии государственных и частных школ, техникумов и университетов во всех районах Ливана во вторник", - сказано в заявлении.

Отметим, что в результате массированных авиаударов по югу Ливана по последним данным, погибли 182 мирных жителя, 727 человек получили ранения.