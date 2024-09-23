Во всех учебных заведениях Ливана во вторник приостановят занятия

В связи с бомбардировками ВС Израиля на юге Ливана во вторник занятия во всех учебных заведениях страны будут приостановлены.
Как передает Report, об этом cообщают зарубежные СМИ.
"Министр здравоохранения Ливана Аббас Аль-Халяби заявил о закрытии государственных и частных школ, техникумов и университетов во всех районах Ливана во вторник", - сказано в заявлении.
Отметим, что в результате массированных авиаударов по югу Ливана по последним данным, погибли 182 мирных жителя, 727 человек получили ранения.