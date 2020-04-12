Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил режим крупного бедствия в Вайоминге. Таким образом, впервые в истории этот режим начал действовать во всех штатах.

Как передает Report, об этом в твиттере сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", - написал он.

По последним данным, в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 519 453 человека, скончались 20 071 человек. США вышли на первое место в мире по числу жертв от инфекции COVID-19, обогнав Италию.