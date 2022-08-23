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Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян

Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян Оспа обезьян распространилась на все 50 штатов США, последним из них, где было впервые зафиксировано заражения, стал Вайоминг.
Другие страны
23 августа 2022 г. 07:24
Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян

Оспа обезьян распространилась на все 50 штатов США, последним из них, где было впервые зафиксировано заражения, стал Вайоминг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявляет департамент здравоохранения штата.

"Первый случай заражения оспой обезьян был зафиксирован у жителя Вайоминга в округе Ларами", - сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно последним данным американских федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, в стране зафиксировано 15 433 случая заражения оспой обезьян. Лидерами по числу инфицированных являются штаты Нью-Йорк и Калифорния - 2 910 и 2 663 соответственно. При этом в 10 штатах число случаев заражения не превышает 10.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер.

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