Во время взрыва и пожара на химзаводе в Испании погибло три человека

В результате взрыва и пожара на химическом заводе в испанской провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) погибло три человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, один из пострадавших, находившийся в критическом состоянии, скончался в барселонской больнице, сообщила служба гражданской защиты Каталонии.

"Раненый в критическом состоянии, который находился в больнице в Валь д'Эброн, скончался", - говорится в сообщении службы в Twitter.

Ранее сообщалось о двух жертвах. Утром в среду пожарные под обломками обнаружили тело сотрудника компании. Погиб также местный житель: железный лист весом около тонны (предположительно, крышка от взорвавшегося реактора) пролетел расстояние в три километра, влетел в окно жилого дома, что привело к обрушению потолка в квартире.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва и пожара пострадали восемь сотрудников завода.