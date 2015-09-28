​Во время выступления Порошенко российская делегация покинула зал Генассамблеи ООН

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Российская делегация покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента Украины Петра Порошенко на саммите по глобальной повестке дня в области развития.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного российского дипломата.

«Мы покинули зал в знак протеста против откровенно политизированной и агрессивной речи, которая совершенно не соответствовала заявленной теме саммита»,— подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, в зале остался один российский дипломат.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник, во время выступления господина Порошенко зал покинул руководитель российской делегации Виталий Чуркин, однако в зале осталась значительная часть представителей России.

Также сообщается, что Петр Порошенко должен был выступать на саммите Генассамблеи четырнадцатым, но выступил в итоге 26-м, сразу перед тем, как должен был выступать глава МИД России Сергей Лавров. «Мы не знаем точно, случайно или намеренно Петр Порошенко переместился в своей части группы выступающих»,— сказал ТАСС представитель секретариата ООН, выразив мнение, что украинская делегация сделала это намеренно.