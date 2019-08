Во время стрельбы в США погибли как минимум десять человек - ОБНОВЛЕНО

В Техасе во время стрельбы в торговом центре Walmart погибли десять человек, как минимум 30 получили ранения. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистка Камилла Рамбалди со ссылкой на правоохранительные органы.

Полиция города Эль Пасо заявила о задержании одного из стрелков в торговом центре. Ранее стражи порядка сообщали, что преступников может быть несколько.

В то же время CNN сообщает о том, что трое подозреваемых в стрельбе в торговом центре в городе Эль-Пасо задержаны.

22:51***

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Техасе. Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал CBS.

Информации из официальных источников о возможных пострадавших пока нет, правоохранительные органы рекомендуют жителям воздержаться от посещения торгового центра.

В то же время KTSM сообщает о том, что в результате происшествия пострадали по меньшей мере 18 человек.

По данным полиции, вооружённых людей может быть больше, а не один, как считалось ранее.

