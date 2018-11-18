Во время столкновениий в Афинах задержаны более 20 человек

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Во время столкновений в столице Греции между полицией и анархистами задержаны 22 человека. Об этом сообщает Report, со ссылкой на Washington Post.

Согласно информации 13 из них были арестованы, им предъявлены обвинения в различных преступлениях.

Ранее стало известно, что полицейские задержали восемь человек после того, как анархисты забросали афинских полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью.

В результате столкновений пострадали полицейские.

Отметим, что тысячи человек вышли на марш протеста к посольству США в Греции в связи с 45-й годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленного войсками фашистской хунты "черных полковников" 17 ноября 1973 года.