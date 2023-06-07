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Во время саммита НАТО общественный транспорт в Вильнюсе будет бесплатным

Во время саммита НАТО общественный транспорт в Вильнюсе будет бесплатным Общественный транспорт в Вильнюсе во время проведения в июле саммита Североатлантического альянса будет обслуживать пассажиров бесплатно.
Другие страны
7 июня 2023 г. 20:36
Во время саммита НАТО общественный транспорт в Вильнюсе будет бесплатным

Общественный транспорт в Вильнюсе во время проведения в июле саммита Североатлантического альянса будет обслуживать пассажиров бесплатно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, решение об этом принял в среду Вильнюсский горсовет.

"Тем самым самоуправление надеется создать благоприятные условия для того, чтобы жители и гости столицы смогли удобнее добраться до целей своей поездки в условиях ограничения автомобильного движения", - отметил муниципалитет.

На время проведения саммита будет закрыто движение транспорта в Старом городе, в районе Вильнюсского международного аэропорта, в прилегающей к нему части столицы (аэропорт находится в 5 км от главной улицы Вильнюса - прим. ТАСС), в районе дворца выставок "Литэкспо", который станет главной площадкой встречи НАТО.

На то, чтобы общественный транспорт работал бесплатно, потребуется около €200 тыс.

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