Во время протестов в Париже задержали не менее 217 человек

Во время протестов в Париже задержали не менее 217 человек

Во время протестов против пенсионной реформы во Франции, проходящих в Париже, задержаны не менее 217 человек.

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