Во время протестов в Париже задержали не менее 217 человек

Во время протестов против пенсионной реформы во Франции, проходящих в Париже, задержаны не менее 217 человек.
Как передает Report, об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на главное управление парижской полиции.
"В столице арестовано 217 человек, в частности за участие в группе с целью нанесения ущерба", - говорится в заявлении.
Напомним, что в Париже, во время разгона митингов, протестующие начали жечь машины и скопившийся на улицах мусор.
Также отмечалось, что полиция применила слезоточивый газ против участников протестов, выступающих против пенсионной реформы.
Волна протестов прокатилась с новой силой по всей Франции после того, как пенсионная реформа, против которой выступают митингующие, была принята правительством в обход голосования в парламенте на основе статьи 49.3 Конституции на фоне массовых протестов. Правительство приняло закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.