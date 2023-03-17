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Во время протестов в Париже задержали не менее 217 человек

Во время протестов в Париже задержали не менее 217 человек Во время протестов против пенсионной реформы во Франции, проходящих в Париже, задержаны не менее 217 человек.
Другие страны
17 марта 2023 г. 03:47
Во время протестов в Париже задержали не менее 217 человек

Во время протестов против пенсионной реформы во Франции, проходящих в Париже, задержаны не менее 217 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на главное управление парижской полиции.

"В столице арестовано 217 человек, в частности за участие в группе с целью нанесения ущерба", - говорится в заявлении.

Напомним, что в Париже, во время разгона митингов, протестующие начали жечь машины и скопившийся на улицах мусор.

Также отмечалось, что полиция применила слезоточивый газ против участников протестов, выступающих против пенсионной реформы.

Волна протестов прокатилась с новой силой по всей Франции после того, как пенсионная реформа, против которой выступают митингующие, была принята правительством в обход голосования в парламенте на основе статьи 49.3 Конституции на фоне массовых протестов. Правительство приняло закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

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