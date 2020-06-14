Во время протестов в Лондоне ранены более 20 полицейских

Двадцать три сотрудника полиции пострадали в субботу во время протестов в Лондоне, задержаны 113 нарушителей правопорядка.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

"В общей сложности 23 полицейских получили травмы в результате действий протестующих, нападавших на сотрудников полиции и кидавших в них предметы. К счастью, полученные ими травмы были несерьезными", - говорится в заявлении.

Согласно обновленным данным, в общей сложности 113 человек были задержаны за нарушения общественного порядка, в том числе нападения на сотрудников полиции, хранение оружия и наркотиков, нахождение в пьяном виде и за участие в беспорядках. "Подобное бездумное хулиганство неприемлемо, и я рад, что нарушители порядка были задержаны", - заявил замначальника директората патрульной полиции Лондона Бас Джавид.

В субботу в центре Лондона беспорядки устроили активисты крайне правых организаций и футбольные болельщики, собравшиеся под предлогом необходимости защитить от левых манифестантов статуи премьер-министра Соединенного Королевства Уинстона Черчилля (1874-1965) и лондонский кенотаф - символический памятник павшим солдатам, расположенный на правительственной улице Уайтхолл. Активисты забросали полицейских бутылками и фаерами, некоторые пытались спровоцировать стычки со стражами правопорядка и устраивали потасовки с левыми активистами, протестовавшими против полицейского произвола и расовой дискриминации.