​Во время протестов на Гаити погиб один человек

Жители Гаити вышли на улицы городов страны в воскресенье с требованием отставки президента Жовенеля Моиза, в ходе столкновений погиб молодой человек, полиция применила слезоточивый газ, сообщают местные СМИ.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

СМИ уточняют, что на улицы столицы Гаити Порт-о-Пренс и других городов Гаити тысячи человек приняли участие в протестах в это воскресенье. В конце мая был опубликован отчет об управлении финансовыми средствами в рамках программы Petrocaribe - льготной системы поставок нефти и нефтепродуктов со стороны Венесуэлы в страны Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки. Протестующие требовали отставки президента Гаити Жовеналя Моиза, которого обвиняют в мошенничестве. В ходе протестов был убит молодой человек, есть пострадавшие.

Радиостанция Métropole Haïti отмечает, что протестующие подожгли старинное здание, которое, как они полагают, было личной собственностью президента страны. На одной из центральных улиц Порт-о-Пренса полиция применила слезоточивый газ, демонстранты в ответ несколько раз кидали камни.