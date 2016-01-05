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    Во время пожара в Иране погибли три человека

    Смерть наступила в результате отравления дымом

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли и еще несколько пострадали во время пожара на 14 фазе газового месторождения Южный Парс в Иране.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство IRNA.

    Губернатор города Кенган Аббас Джамшиди (Abbas Jamshidi) сообщил, что пожар начался в понедельник в результате возгорания адгезионного покрытия, используемого в изоляции газовых труб.

    По его словам, смерть трех человек наступила в результате отравления дымом. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу, к настоящему моменту их уже выписали.

    Южный Парс - гигантское газовое месторождение, расположенное на шельфе центральной части Персидского залива, в 100 километрах от иранского побережья. Общие запасы газа составляют 12 триллионов кубометров. Функционируют 25 фаз освоения этого месторождения.

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