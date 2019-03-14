Большое количество оружия обнаружено во время обыска в посольстве КНДР в Испании

Испанская полиция обнаружила во время обыска в посольстве КНДР в Мадриде большое количество оружия, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет газета El Mundo, обыск проводился 22 февраля – после того, как около десяти неизвестных напали на диппредставительство, удерживали в течение нескольких часов сотрудников, после чего покинули здание, забрав несколько компьютеров и документы. Официально МВД Испании не комментирует ход расследования и не называет подозреваемых.

Отмечается, что в ходе обыска в диппредставительстве полиция обнаружила большое количество оружия, в том числе винтовки и ружья, а также несколько единиц короткоствольного оружия. Однако не уточняется, о каком именно количестве идет речь. В издании не исключили, что все или часть оружия была использована нападавшими.

El Mundo пишет, что нападавшие скрыли свои лица при нападении на людей, находившихся на территории посольства, связали им руки и избивали их. По данным издания, они пытались выяснить информацию о Ким Хёк Чхоле, бывшем после КНДР в Мадриде, который активно участвовал в подготовке встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое, состоявшейся через несколько дней после нападения.