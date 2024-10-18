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Во время ливней в Париже погиб мужчина

Во время ливней в Париже погиб мужчина Один человек погиб и двое детей получили ранения в результате падения дерева в Париже, где в связи с ливнями объявлен "оранжевый" уровень опасности.
Другие страны
18 октября 2024 г. 05:27
Во время ливней в Париже погиб мужчина

Один человек погиб и двое детей получили ранения в результате падения дерева в Париже, где в связи с ливнями объявлен "оранжевый" уровень опасности.

Как передает Report, об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на правоохранителей.

Согласно информации, инцидент произошел в 19-м округе французской столицы.

"Дерево упало на проезжую часть, когда по ней проходили мужчина и двое детей. Мужчина получил серьезные травмы и скончался", - сообщила столичная префектура полиции.

По словам соседей, с погибшим были две маленькие девочки, которых он забирал из школы. Пострадавшим детям была оказана экстренная медицинская помощь.

По факту ведется расследование.

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