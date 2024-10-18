Во время ливней в Париже погиб мужчина

Один человек погиб и двое детей получили ранения в результате падения дерева в Париже, где в связи с ливнями объявлен "оранжевый" уровень опасности.

Один человек погиб и двое детей получили ранения в результате падения дерева в Париже, где в связи с ливнями объявлен "оранжевый" уровень опасности.

Как передает Report , об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на правоохранителей.

Согласно информации, инцидент произошел в 19-м округе французской столицы.

"Дерево упало на проезжую часть, когда по ней проходили мужчина и двое детей. Мужчина получил серьезные травмы и скончался", - сообщила столичная префектура полиции.

По словам соседей, с погибшим были две маленькие девочки, которых он забирал из школы. Пострадавшим детям была оказана экстренная медицинская помощь.

По факту ведется расследование.