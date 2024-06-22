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Премьер-министр: Во время хаджа погиб 31 гражданин Египта

Премьер-министр: Во время хаджа погиб 31 гражданин Египта Официальная миссия Египта по хаджу (паломничество мусульман к святым местам в Саудовской Аравии) зарегистрировала 31 смертельный случай среди паломников, которые в 2024 году отправились в Мекку и Медину.
Другие страны
22 июня 2024 г. 18:19
Премьер-министр: Во время хаджа погиб 31 гражданин Египта

Официальная миссия Египта по хаджу в Саудовской Аравии зарегистрировала 31 смертельный случай среди паломников, которые в 2024 году отправились в Мекку и Медину.

Как передает Report, об этом сообщил египетский премьер-министр Мустафа Мадбули в ходе заседания кризисной комиссии, созданной по распоряжению президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси.

"Общая численность официальной группы египетских паломников в нынешнем году превышает 50 тыс. человек", - указал он.

Премьер сообщил, что египетская официальная миссия по хаджу "зафиксировала 31 смертельный случай среди египтян в результате обострения хронических заболеваний". Ранее агентство АР сообщало о не менее 300 погибших граждан Египта, однако многие из них совершали хадж нелегально.

Мадбули также распорядился отозвать лицензии у 16 туристических компаний, которые, по утверждению главы египетского кабинета, "незаконно доставляли паломников на территорию Саудовской Аравии для совершения обряда хаджа".

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