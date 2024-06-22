Премьер-министр: Во время хаджа погиб 31 гражданин Египта

Официальная миссия Египта по хаджу в Саудовской Аравии зарегистрировала 31 смертельный случай среди паломников, которые в 2024 году отправились в Мекку и Медину.
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"Общая численность официальной группы египетских паломников в нынешнем году превышает 50 тыс. человек", - указал он.
Премьер сообщил, что египетская официальная миссия по хаджу "зафиксировала 31 смертельный случай среди египтян в результате обострения хронических заболеваний". Ранее агентство АР сообщало о не менее 300 погибших граждан Египта, однако многие из них совершали хадж нелегально.
Мадбули также распорядился отозвать лицензии у 16 туристических компаний, которые, по утверждению главы египетского кабинета, "незаконно доставляли паломников на территорию Саудовской Аравии для совершения обряда хаджа".