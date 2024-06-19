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Во время хаджа из-за жары погибли 577 паломников

Во время хаджа из-за жары погибли 577 паломников Количество лишившихся жизни паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию достигло 577.
Другие страны
19 июня 2024 г. 07:36
Во время хаджа из-за жары погибли 577 паломников

Количество лишившихся жизни паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию достигло 577.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.

Два арабских дипломата на условиях анонимности рассказали, что не менее 323 из них были египтянами. Причиной их кончины стала жара. Кроме одного — он в давке получил травмы, несовместимые с жизнью.

По словам собеседников издания, еще не менее 60 из них — иорданцы. В числе погибших 23 гражданина Турции.

Количество погибших столь велико из-за большого числа незарегистрированных паломников, поскольку их прибытие вызвало хаос в лагерях для помощи верующим и помешало стабильной работе служб, пояснил AFP египетский чиновник, курирующий проведение хаджа. С его слов, паломники долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров, они погибли, так как "негде было укрыться".

Национальный метеорологический центр Саудовской Аравии зафиксировал 17 июня температуру в 51,8 градуса в Большой мечети в Мекке.

Отметим, что в этом году в хадже принимают участие более 1,8 миллиона человек.

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Версия на азербайджанском языке Həcc ziyarəti zamanı 577 zəvvar həyatını itirib

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