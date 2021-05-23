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Во время горного марафона в Китае погибли не менее 16 человек

Во время горного марафона в Китае погибли не менее 16 человек По меньшей мере 16 человек погибли и пятеро пропали без вести во время ультрамарафона в северо-западной провинции Ганьсу в Китае
Другие страны
23 мая 2021 г. 03:07
Во время горного марафона в Китае погибли не менее 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли и пятеро пропали без вести во время ультрамарафона в северо-западной провинции Ганьсу в Китае.

Как передает Report со ссылкой на агентство, забег по пересеченной горной местности на 100 км начался утром 22 мая недалеко от города Байинь.

Во время мероприятия произошло резкое ухудшение погоды, подробности не уточняются. Спасательные бригады в 03:00 по местному времени (23:00 по бакинскому времени 22 мая) подтвердили гибель 16 человек, поиск пяти пропавших участников марафона продолжается.

Забег был приостановлен.

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Версия на азербайджанском языке Çində ultramarafon faciə ilə nəticələnib, 16 nəfər ölüb, itkin düşənlər var

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