​Во время бури на востоке Индии погибло более 30 человек

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Буря в штате Бихар на востоке Индии унесла жизни более 30 человек, еще более 80 получили ранения, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Погибли 32 человека, более 80 ранены в результате бури, пронесшейся над тремя районами Бихара поздно вечером во вторник", — сказал главный секретарь местного управления по ликвидации стихийных бедствий.

Власти штата начали спасательную операцию в двух пострадавших районах, а также объявили о компенсации в размере 400 тыс. рупий (около 6,5 тыс. долларов) родственникам погибших. Главный министр штат Нитиш Кумар осмотрел пострадавшие районы с воздуха и взял ситуацию под личный контроль.