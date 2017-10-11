Во время бунта в мексиканской тюрьме погибли 13 заключенных

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 заключенных стали жертвами тюремного бунта в городе Кадерейта на северо-востоке Мексики, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что еще около 30 человек получили различные ранения.

Изначально конфликт возник между двумя враждующими тюремными группировками заключенных, которые устроили поджог в одной из камер. Затем преступники взяли в заложники трех охранников. С заключенными начали переговоры, однако они ни к чему не привели.

После этого на место событий прибыли сотрудники сил безопасности, которые подавили бунт и освободили заложников.