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    Во время бунта в мексиканской тюрьме погибли 13 заключенных

    Конфликт возник между двумя враждующими тюремными группировками заключенных, которые устроили поджог в одной из камер© Reuters

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 заключенных стали жертвами тюремного бунта в городе Кадерейта на северо-востоке Мексики, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Отмечается, что еще около 30 человек получили различные ранения.

    Изначально конфликт возник между двумя враждующими тюремными группировками заключенных, которые устроили поджог в одной из камер. Затем преступники взяли в заложники трех охранников. С заключенными начали переговоры, однако они ни к чему не привели.

    После этого на место событий прибыли сотрудники сил безопасности, которые подавили бунт и освободили заложников.

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